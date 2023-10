Moggi: “Conte non andrà al Napoli e così sarà: ecco il motivo”

Moggi sull’eventualità di un approdo di Conte sulla panchina del Napoli

Luciano Moggi si è espresso in merito all’eventualità di un approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia, che è sempre più in bilico dopo il doppio ko casalingo con Real Madrid e Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni all’Adnkronos.

Moggi:

“Antonio è uno sanguigno, non mi sembra la persona adatta per gestire il rapporto con Aurelio De Laurentiis. La vedo dura che possano andare d’accordo.

“Come tecnico è sicuramente uno dei migliori in circolazione ma la convivenza con il presidente del Napoli la vedrei molto a rischio. Tra l’altro Conte ha già detto di voler star fermo un anno e siccome è uno di parola, penso che così farà, soprattutto perché quando a giugno si rimetterà in gioco non avrà problemi a trovare una panchina importante”.

