Moggi sui rigori: “La Fiorentina non meritava il secondo penalty”

Moggi sostiene che il secondo rigore avrebbe anche potuto non essere fischiato, le parole dell’ex dirigente bianconero riportate da tuttojuve:

“Forse il secondo rigore era discutibile. Ha sbagliato nei modi e nella durezza. Ma c’è da dire che il secondo penalty la Fiorentina non lo meritava”.

“La Juventus oggi ha giocato alla pari con la Fiorentina, fino al rigore. Bisogna portare a casa i tre punti e accontentarsi di questo. Le parole di Pavel? Ha ragione: quando la Juventus vince spesso si straparla; conta fare i fatti”.

“Oggi molto male la Juve: giro palla troppo lento; la Fiorentina si sistemava in campo come voleva. Il gioco non è stato esaltante: penso che possa diventare una squadra forte e plasmata da un punto di vista delle giocate dei singoli”.