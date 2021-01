Moncalvo: “Juventus, scontro tra Agnelli ed Elkann. Debiti? Almeno 600 milioni”

Moncalvo, in casa Juventus è scontro in famiglia

Il giornalista Gigi Moncalvo, ha rilasciato un’intervista al portale ilbianconero.com dove si parla del futuro della Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Credo che Agnelli sia un po’ stanco della Juve. I nodi, soprattutto quelli finanziari, iniziano a venire al pettine. La Juventus ha rivoluzionato il settore economico, dimostrando che dei problemi esistono realmente. Dal punto di vista finanziario Agnelli si fida ciecamente di Francesco Roncaglio, uomo di fiducia di Andrea che però non piace ad Elkann, il quale non è libero di dire la sua sui conti della società. Qual è la situazione finanziaria della Juve? Senza incassi dallo stadio, ammonterebbe a 600 milioni di euro di debito lordo. Un debito enorme. Chi parla di conti e di debiti della Juve, lo fa di una società quotata in Borsa, e per questo la Consob dovrebbe chiedere chiarimenti al club e pensare anche di sospendere il titolo in Borsa. Per diminuire i 600 milioni di debito, o la Juve viene ceduta a un fondo com’è successo a Milan e Inter, o dovrà essere fatto un aumento di capitale come già successo sei mesi fa. E a quel punto bisognerà vedere se John Elkann sarà disposto ad aprire ancora il portafoglio come succede spesso. Ma con questo tipo di debito si rischia il fallimento, perché si hanno prospettive di mancati incassi che continuano a rimanere nel tempo. Se poi arriva un altro flop in Champions la situazione si complicherebbe ulteriormente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il Torino spinge per Lobotka. Ipotesi prestito secco

Udinese-Napoli, Gattuso lancia Rrahmani titolare. La probabile formazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Spaghetti tonno e pomodori secchi