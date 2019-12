Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre ci ripensano, i due avvistati insieme a Parigi

Tweet on twitter

La relazione tra Monica Bellucci e Nicholas Lefebvre potrebbe non essere finita. I due sono stati fotografati di nuovo insieme dal settimanale Chi, che pubblica l’immagine in copertina. L’artista francese di 37 anni è stato l’unico uomo ad aver conquistato il cuore di Monica Bellucci dopo il divorzio da Vincent Cassel. La foto fa particolare notizia perché la relazione tra i due pareva finita dopo l’annuncio ufficiale dell’attrice italiana risalente allo scorso luglio, quando Monica Bellucci annunciava la fine della sua storia con Lefebvre.

Nella foto si vedono i due mentre escono abbracciati dal ristorante “La Reserve” di Parigi, in atteggiamenti che il settimanale descrive come più che complici.

L’annuncio di Monica Bellucci della scorsa estate

Monica Bellucci aveva spiegato le ragioni della fine della relazione con Lefebvre nel luglio del 2019, con un’intervista a “F”. Aveva detto: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose. È una persona che ha una vera sensibilità artistica ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”. Parole che, guardandoli assieme, sembrano evaporare.

Chi è Nicolas Lefebvre

Ex modello, oggi apprezzato gallerista e scultore, Nicolas Lefebvre è nato il 22 giugno 1982 a Boulougne-Billancourt: un altro francese passa via dal cuore di Monica Bellucci. L’artista ha una figlia di sei anni, Anahi, nata da una precedente relazione. Studia storia dell’arte all’IESA, non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, poi studi superiori e la École du Louvre. Il suo passato da battitore d’asta ha fatto sì che diventasse molto apprezzato tra gli esperti d’arte, aprendo così una galleria d’arte famosa a Parigi, “The Socialite Family”, a pochi passi dalla Tour Eiffel. Le sue sculture hanno un grande filo conduttore: celebrare le radici dell’essere umano e le diverse culture.