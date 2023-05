Monza-Napoli, le parole di Spalletti dopo la gara

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l sconfitta per 2-0 contro il Monza.

Il Napoli perde in trasferta contro il Monza ed al termine del match il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni i microfoni di DAZN.

“La nostra qualità è tenere palla e farla girare. Con il gioco siamo stati meno puliti rispetto al solito. Diventa difficile se dobbiamo rincorrere gli avversari. Quando si perde c’è sempre un po’ di fastidio. Dipende da tante cose, dall’umiltà che hai. Sei un professionista se ti comporti sempre alla stessa maniera, e non perché ti pagano lo stipendio. Puoi festeggiare, come con la Fiorentina, due giorni prima e poi fai la partita. Questa settimana i ragazzi si sono allenati benissimo. Il sotto livello di qualità che hanno avuto non può succedere. Si fanno i complimenti per l’impegno. Nella ricerca della felicità bisogna dipendere solo da se stessi.”

Qualche parola su Khvicha Kvaratskhelia:

“Sa fare molto bene i suoi movimenti, poi bisogna saper far recuperare palla a chi c’è indietro, per dare modo di recuperare palla negli spazi ridotti. In fase di possesso tutti lo temono; c’è un’attenzione doppia su di lui che crea spazi per giocare da altre parti. È un calciatore stratosferico.”

In seguito, sulla Società:

“Le società come il Napoli sono abituate a programmare. Quando con la famiglia fai un biglietto per le vacanze poi devi essere bravo a tirare a volo, senza far rimbalzare troppo la palla, cambiando sempre al momento opportuno. Il Napoli ha fatto vedere di essere attrezzato. L’anno scorso, in extremis, lo staff di Giuntoli ha trovato giocatori di qualità di primo livello. Ci sono calciatori nel mirino, che si vanno a valutare in maniera più profonda se occorre.”

In seguito sul sogno regalato al piccolo tifoso Daniele:

“Mi ha chiesto di andare in panchina, l’ho portato nello spogliatoio, ha dato il cinque a tutti. Voleva già fare l’allenatore.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuntoli-Juve accordo raggiunto: contratto fino al 2026. I dettagli

Palladino: “Per il Monza sarà un esame di maturità: proveremo a limitare il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici