Monza-Napoli, Palladino: “Grande atteggiamento il nostro, li abbiamo messi in difficoltà”

Monza-Napoli, le dichiarazioni di Raffaele Palladino

Al termine della gara tra Monza e Napoli che ha visto i padroni di casa battere per 2-0 gli azzurri, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Mi é piaciuto l’atteggiamento della squadra, ottima prestazione anche in fase di non possesso. Stavamo affrontando i più forti, dovevamo stare attenti a tutto ciò che succedeva in campo. Abbiamo fatto davvero molto bene, sulla riconquista li abbiamo messi in difficoltà con grandi ripartenza, con qualità tecnica e i nostri principi di gioco. Sono soddisfatto del primo tempo, nella ripresa ci siamo un po’ abbassati ma ho visto comunque un grande atteggiamento. Volevano i tre punti, siamo riusciti a conquistarli e non era semplice. Affrontavamo davvero una grande squadra, mi é piaciuto l’atteggiamento di tutti. Questa èuna squadra che ha queste qualità tecniche e morali, li devo ringraziare. Siamo strutturati bene, sono stati presi giocatori che hanno avuto un passato con grandi squadre. Si sono calati nella mentalità di una neopromossa, va dato merito a loro. Ci sono tanti giocatori di prospettiva, Di Gregorio é un grandissimo portiere pronto al salto di qualità come Carlos Augusto, Ciurria, Rovella, Dany Mota”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Formazioni ufficiali Monza-Napoli

Napoli, Zielinski vuole la permanenza: si studia per il rinnovo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 14 Maggio 2023 a cura di Artemis