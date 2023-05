Monza-Napoli, Zielinski: “Dispiace per i tifosi”

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY dopo la gara contro il Monza.

Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Monza-Napoli, sfida vinta per 2-0 dai padroni di casa.

Di seguito le parole del centrocampista polacco:

“Dovevamo e potevamo fare di meglio. Dispiace per i tifosi che sono venuti fin qui. Adesso lavoriamo bene questa settimana, per fare bene contro l’Inter. Per i pochi gol da fuori area so anche io che devo fare di più. Questa è la mia arma e devo fare di più.”

Sul suo futuro afferma:

“Sono in scadenza tra un anno, c’è un altro anno per pensarci. Il mio procuratore parlerà con la società e prenderemo delle decisioni. Sto bene a Napoli e voglio rimanere. Oggi capitano? Indossare la fascia è un onore per me.”

