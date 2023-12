Monza, Palladino: “Contro il Napoli dovremo reagire”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche della prossima sfida contro il Napoli.

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del Monza contro la Fiorentina ed ha parlato in breve anche della prossima sfida di campionato contro il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Nelle ultime gare abbiamo preso gol sempre alla fine, oggi c’è rammarico perché siamo stati ingenui. Non voglio fare drammi perché oggi ha sbagliato il nostro portierone che ci ha salvato sempre, non se lo meritava. Al di là di quest’episodio che può succedere, credo che abbiamo sbagliato alcune cose soprattutto durante i primi trenta minuti. Dovevamo riconoscere quando andare più in verticale. Nel secondo tempo la Fiorentina è stata brava a spezzettare il gioco, faceva sempre fallo, sono stati bravi a non farci giocare. Abbiamo perso contro una grande squadra, perché la Fiorentina è una grande squadra, dobbiamo reagire già dalla prossima contro il Napoli.”

