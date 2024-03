Monza, Palladino: “Vorrei che la stagione non finisse mai”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza accostato di recente al Napoli, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa.

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è stato di recente accostato al club di Aurelio De Laurentiis. Palladino è infatti nella lista dei nomi che sarebbero presi in considerazione dal Presidente del Napoli per il futuro della Società azzurra.

L’allenatore è intervenuto come di consueto in una conferenza stampa ed ha parlato, seppur brevemente, del suo futuro:

“Il mio futuro è la partita con il Genoa. Ci metto sempre passione ed impegno in tutte le cose che faccio. Vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a crederci di essere in questa situazione. Le voci sul mio futuro sono al di là del campo, perciò non mi interessano.”