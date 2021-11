Moratti: “De Laurentis merita lo scudetto”

Massimo Moratti, “De Laurentis ha capito che il calcio è un’azienda. Ora merita lo scudetto”.

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter ha rilasciato un intervista al quotidiano Il Mattino soffermandosi sulla società azzurra e soprattutto sulla prossima sfida di campionato fra partenopei e nerazzurri, rilasciando anche alcune dichiarazioni su un possibile trasferimento di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Insigne all’Inter? Parliamo di un calciatore molto importante, andrebbe bene in qualsiasi squadra, ha sempre qualcosa in più anche se ha un difetto: in Nazionale non riesce mai ad esprimersi per quello che vale veramente. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di fare follie anche perché ha il contratto in scadenza. A Milano arriverebbe a parametro zero”.