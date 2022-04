Moratti sul tema Scudetto: “Il Napoli è l’avversario numero uno dell’Inter”

Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sul Napoli di Luciano Spalletti.

Massimo Moretti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. L’ex Presidente dell’Inter ha espresso la sua opinione sulla corsa scudetto, che attualmente vede Napoli, Milan ed Inter nelle prime posizioni.

Nonostante la sconfitta pesante del Napoli, Massimo Moratti crede ancora che essa sia una squadra che ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il titolo.

Ecco le sue parole:

“I numeri dicono che l’Inter è padrone del proprio destino, ma in campionato accade sempre qualcosa di nuovo. I nerazzurri hanno giocato bene. Il Napoli ha invece perso in casa contro una Fiorentina che ha fatto una prestazione positiva. La sconfitta è stata per me inaspettata, ma rimane comunque l’avversario più serio dell’Inter.”

