Moreno Merlo replica a Paola Caruso: “Hai detto porcherie, chiedimi scusa”

La puntata di Domenica Live dl 24 novembre ha visto Paola Caruso scagliarsi duramente contro l’ex fidanzato Moreno Merlo. La loro relazione è finita dopo soli 4 mesi e la ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha accusato il deejay e modello di essersi legato a lei solo per ottenere visibilità mediatica. A suo dire, Merlo le avrebbe chiesto denaro e aiuto per sfondare nel mondo dello spettacolo e, nel corso di un litigio, l’avrebbe inoltre minacciata di divulgare alcune presunte registrazioni che le avrebbe fatto di nascosto. Puntuale la replica di Moreno, da Instagram.

Le accuse di Paola Caruso

La Caruso sostiene di aver denunciato Merlo, con cui solo un paio di settimane fa sembrava andare d’amore e d’accordo. In lui, la Bonas di Avanti un altro sosteneva di aver trovato il compagno ideale con cui crescere il figlio Michele, mai riconosciuto dal padre biologico. Poi, una lite dovuta alla richiesta di denaro da parte di lui: “Ho cercato di aiutarlo in questi mesi, ma questo non gli è bastato. Lui ha usato me e mio figlio per venire a fare televisione“. Nel corso di questo scontro avvenuto in auto il martedì dopo la loro ospitata da Barbara D’Urso, Merlo le avrebbe fatto la clamorosa rivelazione: “Mi ha detto: “Stai attenta a dire in giro questo di me, perché ho delle tue registrazioni private. Ti ho sempre registrato di nascosto”. Non so che registrazioni abbia, lui è stato quattro mesi con me registrandomi!“. A quel punto, la Caruso avrebbe chiamato la polizia e lo avrebbe denunciato per violazione della privacy.

La replica di Moreno Merlo

Merlo ha risposto con una serie di video in cui si rivolge alla Caruso in modo sarcastico: “Un’interpretazione davvero da Oscar. Ti do due suggerimenti. Innanzitutto quello che dici deve essere comprovato da prove, altrimenti siamo alla ca***ta. Anzi, siamo già alla fantasia, alla ca***ta. Io in realtà non faccio il deejay ma allevo unicorni, li ho sotto casa“. Moreno ovviamente nega tutto e invita la ex a fare marcia indietro sulle accuse.