Morgan è diventato papà per la terza volta: nata Maria Eco, la figlia che aspettava da Alessandra

Morgan e Alessandra Cataldo sono diventati genitori. Lo annuncia in un post pubblicato su Facebook il dj Ricc Frost, amico del cantautore che più di tutti è riuscito a far parlare di sé durante l’ultimo Festival di Sanremo. “Benvenuta Maria Eco Castoldi” annuncia il deejay “un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan.

La gravidanza privata di Alessandra Cataldo

Alessandra Cataldo è la compagna di Morgan, una sua ex fan della quale il musicista si è innamorato in silenzio. La loro storia è sempre stata tenuta lontana dalla luce dei riflettori. È stato il settimanale Chi ad annunciare la gravidanza della donna qualche mese fa. Al contrario del compagno, Alessandra si tiene a distanza dalla ribalta. Non ha mai rilasciato interviste a proposito della gravidanza e della relazione con Morgan. Jessica Mazzoli, ex compagna del giudice di X Factor, l’ha recentemente accusata di averlo conosciuto mentre Morgan era ancora il suo compagno e la cantante sarda aspettava la figlia Lara.

La popolarità dopo Sanremo

Morgan è reduce da un momento di fortissima popolarità seguito alla partecipazione a Sanremo con Bugo e alla squalifica subita dai due per avere abbandonato il palco. La vicenda che ha riportato nell’occhio del ciclone l’ex leader del Bluvertigo è nota: Morgan, sul palco della quarta serata di Sanremo, ha riscritto il testo della canzone “Sincero”, rivolgendo il brano contro il collega con lui in gara all’Ariston. Bugo, profondamente offeso, ha lasciato la gara.