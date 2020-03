Morgan presenta la fidanzata Alessandra, incinta, alla madre ritrovata dopo Sanremo

Morgan, chiusa la rumorosa parentesi sanremese con Bugo, torna agli affetti più cari che comprendono la madre recentemente trovata in tv e la donna che ha preso un posto importante nella sua vita: la compagna Alessandra Cataldo, in attesa del terzo figlio del musicista. Il settimanale Oggi ha fotografato l’ex leader dei Bluvertigo mentre presenta la fidanzata alla madre. È tempo di ufficializzare il rapporto con Alessandra visto che a breve i due diventeranno genitori. Per Marco Castoldi si tratta del terzo bambino, dopo la figlia avuta da Asia Argento e quella nata dal rapporto con Jessica Mazzoli.

Chi è Alessandra Cataldo

Alessandro Cataldo è la nuova compagna di Morgan. La relazione tra i due è stata ufficializzata a sorpresa con la notizia della gravidanza della donna. Di lei si sa pochissimo. Avendo imparato dalle esperienze precedenti – due storie d’amore che hanno vissuto a braccetto con i rotocalchi – Marco ha preferito proteggere la fidanzata dalla curiosità generale. Pare che Alessandra sia ligure e che abbia conosciuto Morgan perché sua fan.

Morgan dopo Sanremo, si accende la stella del performer

La partecipazione a Sanremo 2020 ha inaspettatamente regalato a Morgan più lustro che se fosse arrivato prima. Il colpo di testa sul palco della quarta serata, quando ha modificato in corsa il testo di “Sincero”, lo ha messo al centro dell’attenzione generale. Decine sono le interviste rilasciate nell’ultimo periodo, diverse quelle televisive. E proprio in tv Morgan ha dimostrato di essere pronto a tornare protagonista del piccolo schermo, in un ruolo da performer, non più solo da musicista. Quella regalata a Sanremo è stata una performance imperdibile, l’ultima di una lunga serie di trovate che hanno permesso al musicista di restare sulla cresta dell’onda.