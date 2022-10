La Gazzetta dello Sport – Moriero: “Olimpico magico, ma il Napoli ha un fenomeno in squadra”.

Francesco Moriero ex romanista e ora CT delle Maldive, intervistato dal quotidiano, ha parlato del match di domani sera tra Napoli e Roma all’Olimpico:

“Mi aspetto una grande partita, l’Olimpico è magico in queste occasioni. Per la Roma sarà un test importante perché il Napoli in questo momento è la squadra da battere, lo ha dimostrato sia per la proposta di gioco sia per i risultati ottenuti finora. È davvero bello ammirare una formazione italiana esprimersi così anche in Europa. Sarà interessante vedere come Spalletti proverà a superare la compattezza dei giallorossi attraverso la verticalità. D’altro canto, la Roma dovrà dimostrare la crescita sul piano caratteriale auspicata da Mourinho“.

Sulle punte: “L’inglese deve ritrovarsi nella concretezza e anche in fretta, perché ha un’importanza maggiore negli equilibri della Roma. Il nigeriano invece è vicino a tornare al massimo della brillantezza atletica, sa fare reparto da solo e ha più esperienza, ma il Napoli può contare su maggiori soluzioni in avanti».

Su Kvaratskhelia: “È un fenomeno che non ha avuto bisogno di tempo per imparare a fare la differenza in un contesto importante. Guardarlo mi riporta a quando giocavo, il mio era un calcio che privilegiava molto lo spunto individuale e la superiorità creata nell’uno contro uno”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

