Morta la nonna di Andrea Preti, le parole dell’attore: “Non so descrivere il dolore che ho dentro”

Non sono giorni facili questi per Andrea Preti, l’attore 32enne ha dovuto affrontare una perdita importante nella sua famiglia, infatti, la sua adorata nonna lo ha lasciato. Lo fa sapere lui stesso, attraverso un post su Instagram, nel cerca di esprimere il suo stato d’animo e rivolgendo alla nonna un ultimo saluto. Non sono mancati i messaggi di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto mostrare la loro vicinanza al giovane attore in questo momento così delicato.

Il messaggio di Andrea Preti

Sono parole sofferte quelle che Andrea Preti scrive per raccontare questi giorni pieni di dolore che accompagnano la dipartita della sua amata nonna. Sul suo profilo compaiono delle foto che li ritraggono insieme e accanto alle quali l’attore esprime il suo stato d’animo nel dover fare i conti con una perdita così importante: “Ieri è stata la giornata più brutta della mia vita. Alle 20 e 30 si è’ spenta la mia Nonna. Non ho parole per descrivere il dolore ,il vuoto che ho dentro .. un vuoto che risuona così forte da farmi male. Un abbraccio a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao nonna ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno.

Andrea”.

Il supporto di alcuni personaggi della tv

Non sono mancati i messaggi di cordoglio e d’affetto da parte di alcuni volti noti dello spettacolo che non hanno esitato a rivolgere un pensiero al giovane attore, scrivendo un commento sotto il post nel quale dava il triste annuncio. Da Ciro Ferrara all’attuale Missa Italia Carolina Stramare, tra gli altri compare anche il nome di Asia Argento che scrive: “Ti abbraccio fortissimo Andrea, ti sono vicina”. L’attrice e regista ha avuto da sempre un rapporto molto confidenziale con Andrea Preti, tanto che alcuni pensavano che loro potessero avere un flirt, cosa che è stata smentita da entrambi.