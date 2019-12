Morta Melanie Panayiotou, la sorella di George Michael, a tre anni esatti dalla morte del fratello

All’età di 55 anni è morta Melanie Panayiotou, la sorella del noto cantante George Michael esattamente a tre anni di distanza dalla morte del fratello, venuto a mancare il giorno di Natale del 2016.

A scoprire l’accaduto è stata la sorella maggiore, il 25 dicembre, che entrando in casa sua ha trovato la donna riversa a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi, pensando che ci fosse ancora qualcosa da poter fare. La polizia di New York, proprio il 25 dicembre, era stata chiamata per la morte di una donna sulla cinquantina, intorno alle 19.35 in un quartiere residenziale della Grande Mela; ragion per cui il decesso è sembrato piuttosto sospetto ai familiari della donna, come riporta il Mirror.