Morta Sandra Milo, arriva il cordoglio di De Laurentiis

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Sandra Milo.

Sandra Milo è morta questa mattina all’età di 90 anni ed Aurelio De Laurentiis ha espresso il proprio cordoglio in merito alla sua scomparsa.

Di seguito quanto scrive il Presidente del Napoli attraverso il proprio account X:

“Sandra Milo è stata un’autentica musa dei nostri tempi. Immortalata da Federico Fellini come una testimonianza della sua immensa e fantasiosa visione della vita. Tuttavia, si sa, i miti non si dimenticano e Sandra rimarrà indelebile nel ricordo degli italiani per quella sua leggiadra e spensierata leggerezza che la faceva diventare la persona comune, ma anche nobile allo stesso tempo. Ciao Sandra!”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

