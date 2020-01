Morte Kobe Bryant: chi c’era sull’elicottero? La figlia e un’altra ragazzina di 13 anni: l’identità delle 9 vittime

Un drammatico incidente in elicottero ha tolto la vita a Kobe Bryant, icona leggendaria del basket internazionale che ci ha lasciato a 41 anni. Uno schianto nei pressi di Calabasas (a ovest di Los Angeles) ha provocato il decesso dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e di altre otto persone: il recupero dei corpi delle vittime richiederà diversi giorni come ha fatto sapere lo sceriffo della contea di Los Angeles visto che l’area dell’incidente è particolarmente vasta.

Un cordoglio unanime ha unito tutti gli appassionati di sport da ogni angolo del Pianeta, la notte NBA è stato un susseguirsi di ricordi del ribattezzato Black Mamba che ha davvero segnato un’epoca della pallacanestro e non solo. Il 41enne era a bordo dell’elicottero insieme alla figlia Gianna di 13 anni, la stava accompagnando a un torneo organizzato dalla sua Mamba Sports Academy. Quali sono le altre vittime dell’incidente? John Alcobelli (allenatore di baseb alla all’Orange Coast College) insieme alla moglie Keri e alla figlia Alyssa (13 anni, compagna di squadra di Gianna Bryant); il pilota dell’elicottero il cui nome non è ancora stata rivelato; Christina Mauser, la assist coach di Kobe nella squadra della figlia (la conferma è arrivata dal marito tramite i social network). L’identità delle altre due vittime non è ancora stata svelata.

Foto: Lapresse