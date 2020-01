Morte Kobe Bryant, la nebbia è la causa dell’incidente in elicottero? Serviranno giorni per il recupero dei corpi

Kobe Bryant ci ha lasciato nella giornata di ieri in seguito a un incidente in elicottero. Il celeberrimo giocatore di basket, una vera e propria icona mondiale della palla a spicchi conosciuta anche da chi non segue assiduamente la pallacanestro, è morto a 41 anni: la leggenda dei Los Angeles Lakers è deceduto in seguito a uno schianto nella zona di Calabasas (a ovest di Los Angeles).

Si stanno effettuando tutte le indagini del caso, la causa dell’episodio potrebbe essere stata il maltempo come riporta la Gazzetta dello Sport visto che la città era avvolta da una fitta nebbia (la polizia locale aveva tenuto a terra i propri elicotteri). Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha fatto capire, parlando in una conferenza stampa, che potrebbero servire diversi giorni per effettuare le operazioni di recupero dei nove corpi (Bryant era accompagnato della figlia Gianna di 13 anni): i primi soccorritori hanno infatti trovato detriti sparsi in un’area grande un quarto di acro, naturalmente tutta avvolta dalle fiamme provocate dallo schianto.

VIDEO LE IMMAGINI DEL LUOGO DELL’INCIDENTE

VIDEO LE GIOCATE MIGLIORI DELLA CARRIERA DI KOBE BRYANT

NUMERI, STATISTICHE E SUCCESSI DI KOBE BRYANT

KOBE ERA SEMPLICEMENTE KOBE

VIDEO LA NOTIZIA DELLA MORTE DI KOBE BRYANT

