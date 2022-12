Morte Mihajlovic, il comunicato della SSC Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato esprimendo vicinanza alla famiglia di Sinisa Mihajlovic per la sua morte.

La morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutti: l’ex calciatore ed allenatore è scomparso prematuramente durante la giornata di oggi dopo aver combattuto a lungo contro la leucemia. Numerosi sono i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia, anche la SSC Napoli ha voluto esprimere con un comunicato la propria vicinanza.

“Il mondo del Calcio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Prima da calciatore e poi da allenatore, Mihajlovic è stato un protagonista assoluto degli ultimi 30 anni di storia del campionato italiano.

Giunto in Serie A nel 1992, oltre al temperamento e al carisma, di Sinisa si ricorda la straordinaria tecnica sui calci piazzati che ancora oggi lo rende il giocatore che detiene il record di gol su punizione in Italia dell’ultimo trentennio.

Mihajlovic non ha mai incrociato il proprio percorso professionale con il Napoli ma ha sempre manifestato ed evidenziato, anche con recenti dichiarazioni pubbliche, ammirazione, rispetto e simpatia per il Club azzurro e per la città augurando successi e traguardi prestigiosi all’ambiente napoletano.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, Luciano Spalletti e lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia ed esprimono profondo dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, indimenticato protagonista del calcio italiano e figura di grande spessore del panorama sportivo internazionale.“

Fonte foto: Instagram @sinisamihajlovic_

