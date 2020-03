Morto David Cruz a 51 anni, era l’ex fidanzato di Jennifer Lopez

in foto: Foto di Getty Images

È morto all’età di 51 anni David Cruz, il primo fidanzatino di Jennifer Lopez. La notizia è stata diffusa da TMZ e poi riportata su altri tabloid americani. Il decesso sarebbe avvenuto sabato 21 marzo 2020, al Mount Sinai West Hospital di Manhattan, a causa delle complicanze di una malattia cardiaca, così come riporta la testata.

L’amore con Jennifer Lopez

I due, che erano quasi coetanei, li separava infatti solo un anno di differenza, si sono conosciuti durante gli anni di liceo, dove è sbocciato quel sentimento che li ha portarti a fidanzarsi. La loro storia, iniziata quando Jennifer Lopez aveva appena 15 anni, è durata quasi un decennio. Con il passare del tempo e il crescente successo della cantante latina, l’amore tra i due è finito per dissolversi, sebbene non fosse raro vederli insieme a qualche evento, all’inizio degli anni Novanta quando JLo non era ancora la star della musica pop che tutti conosciamo, oltre che una coinvolgente interprete di film che hanno riscosso un grande successo di pubblico.

Le parole della compagna Isa

Dopo la fine della storia con la Lopez, David Cruz ha incontrato un’altra donna, Isa, con la quale ha trascorso ben 18 anni della sua vita. Ed è proprio lei a rivolgere parole malinconiche e affettuose al suo compagno: “Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un Ti amo.”

Gli amori di JLo

Se David Cruz ha incontrato colei che gli ha rapito il cuore, la vita sentimentale della pop star non si può dire sia stata così tranquilla. Ricordiamo il matrimonio con il ballerino Cris Judd, la storia tormentata con Ben Affleck, il matrimonio con Marc Anthony da cui ha avuto due gemelli nel 2008 e da cui si è separata nel 2011. Attualmente è fidanzata, in procinto di future nozze, con l’ex sportivo Alexander Rodriguez.