Morto Ezio Bosso, Alba Parietti: “Non lo accetterò mai, mi hai voluto proteggere dal dolore”

La notizia della morte di Ezio Bosso ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Lo straordinario musicista si è spento ieri, giovedì 14 maggio, nel suo appartamento a Bologna. Da anni lottava contro una malattia neurodegenerativa. Sono in tanti coloro che in queste ore gli stanno rivolgendo un pensiero e commentano addolorati la morte prematura di una persona che ha saputo emozionare con la sua arte. Tra loro anche Alba Parietti.

Il dolore di Alba Parietti

Come traspare dal messaggio pubblicato da Alba Parietti, la conduttrice era legata a Ezio Bosso da grande affetto e stima. La notizia della morte del musicista, l’ha profondamente addolorata. Non era pronta ad accogliere una tragedia simile: “Ciao Ezio, ma questo non lo posso accettare…troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza…E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso“. La conduttrice parlò del rapporto condiviso con Ezio Bosso, in un’intervista rilasciata alla trasmissione Belve.

La “fascinazione” di Alba Parietti per Ezio Bosso

Nel corso di una puntata del programma ‘Belve’ condotto da Francesca Fagnani, fu chiesto ad Alba Parietti se fossero concrete le voci di un suo passato flirt con Ezio Bosso. La conduttrice ammise di essere stata sedotta e affascinata da un artista di tale levatura e rimarcò la stima che provava per lui e per il suo modo di affrontare la malattia:

“Se tra noi è stata una storia d’amore importante? Per me è stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile. È un grandissimo, immenso artista ed è un uomo che ha una capacità seduttiva immensa, che unita all’arte è un siero. Oltre a essere un grande artista, anche nella sua fisicità, anche nella sua tragedia, anche nella sua malattia è grandioso nel rappresentarsi“.