Morto il genero di Ornella Muti, Andrea Longhi era il compagno della figlia Carolina Fachinetti

È morto Andrea Longhi, compagno della figlia di Ornella Muti, Carolina Fachinetti. Il giovane, padre di due figli di 5 e 3 anni nati dalla relazione con Carolina, si era ammalato di tumore al cervello nel 2017. È stata Carolina, nata nel 1984 dalla relazione tra l’attrice e l’ex compagno Federico Fachinetti, ad annunciare via Instagram la scomparsa del compagno: “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”.

Andrea Longhi e Carolina avevano due figli

Andrea lascia i due figli nati dal legame con Carolina Fachinetti, Alessandro (5 anni) e Giulia (3 anni). In un post condiviso su Instagram, la figlia di Ornella Muti ha riversato il suo dolore, raccontando la battaglia di Andrea: “Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu… che dire Andrea mio… tu eri vita. E senza di te… non so… fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu… l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre”. Il pensiero di Carolina va adesso ai suoi figli e alla speranza di crescerli nel modo in cui Andrea avrebbe voluto:

Ora l’unico modo che ho di dimostrarlo è dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so. Spero che mi guiderai da lì su e ti prometto che ogni scelta che prenderò sarà col pensiero di quello che avresti voluto.

Carolina Fachinetti è la figlia di Ornella Muti

Carolina è nata dalla relazione tra la madre Ornella Muti e Federico Fachinetti. Dallo stesso legame è nato anche l’altro figlio dell’attrice, Andrea. La relazione tra i due si è conclusa nel 1996. Naike Rivelli, invece, è nata da padre ignoto.