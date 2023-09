Motta: “Buona partita, ma rigore inesistente. Arnautovic? Non mi manca”

Bologna, il commento di Thiago Motta dopo il pareggio in casa contro il Napoli.

“Siamo sempre in partita, oggi contro una buonissima squadra non abbiamo preso gol e non abbiamo sofferto. Oggi hanno avuto un’occasione grande da gol con un rigore inesistente a mio parere. Dobbiamo lavorare sempre di più, dobbiamo attaccare di più. In attacco vogliamo fare meglio, ma bisogna tenere in conto che oggi affrontavamo una bella squadra, quella che ha vinto l’ultimo campionato”.

Con De Silvestri

“Lavora di più degli altri, non vuole andare in Nazionale. Ha rispetto per il gruppo, compagni e per quello che fa con noi. Oggi è entrato in un momento complicato, sono contento di averlo. Deve essere da esempio per i ragazzi giovani e oggi lo ha fatto al meglio”.

Bella squadra, lotta insieme e ha una qualità immensa

“Grazie, De Silvestri è un grande professionista. Sono momenti in cui bisogna capire quando difendere e quando no. Per poter competere con una squadra come il Napoli abbiamo bisogno di tutte le fasi. I ragazzi hanno voglia di giocare e con una squadra come gli azzurri, bisogna avere entrambe le fasi. Bisogna trovare il risultato, provo piacere quando vedo situazioni di complicità e di correttezza. Questo è il calcio”.

Interpretazione della squadra, un giocatore con le caratteristiche di Arnautovic può mancare?

“No, mi dispiace per l’infortunio, gli voglio molto bene. Per me l’attaccante dipende dai gol, abbiamo un grande giocatore. Io da allenatore devo dargli fiducia, non dobbiamo sottovalutare l’avversario di oggi. Stasera Zirkzee ha fatto una grandissima partita, faccio fatica anche a fare i cambi, si è creato un occasione da solo”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia: “Obiettivo Napoli? Vi dico. Ostigard l’ho convinto a restare. A Bologna con questo modulo”

UFFICIALE – Accordo FIGC, AIA e DAZN: audio VAR trasmesso in tv. Ecco da quando

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bologna, Saelemaekers in panchina: recuperato l’infortunio. Le scelte di Motta