Mourinho a Spalletti: “Ci vediamo Domenica”

Jose Mourinho pensa già alla sfida contro il Napoli

La Roma batte per 1-0 la Sampdoria nel posticipo della decima giornata di Serie A, portandosi al quarto posto in classifica. José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara.

Queste le sue parole:

“E’ una vittoria importantissima e penso anche meritata. Sono molto molto felice. Felice anche di capire che una squadra che mi piace tanto, con un allenatore che è un fratello minore, che la prossima stagione torneremo qui. Una squadra che gioca come loro, che lotta come loro, che si vede che è unita e gioca con intensità, sono molto fiducioso sul fatto che non vada in Serie B. Un abbraccio speciale a un ragazzo speciale. E per noi è importantissimo, perché abbiamo dimostrato di avere carattere, anima, intelligenza. Cuore.

Qualcuno la penserà diversamente, ma siamo abituati. Abbiamo giocato con l’Inter e abbiamo vinto perché l’Inter era scarsa, ma poi l’Inter ha vinto col Barcellona e pareggiato al Camp Nou. Abbiamo perso con l’Atalanta, un’Atalanta cinica, con un solo tiro in porta e un gol. E’ dura dare credito a chi lavora qui, ma la verità è che con tutti i problemi e le limitazioni che abbiamo facciamo il miglior campionato possibile. E’ una vittoria meritata. Magari sarebbe stato meglio con meno sofferenza. Sapevo che Zaniolo, entrando negli ultimi 20-30′, sarebbe stato devastante per loro. Ed è stato così, gli è mancato solo il gol per chiudere la partita. Per me è una vittoria meritata”.

Ora siete quarti, ora c’è il Napoli capolista: cosa direbbe al suo amico Spalletti?

“Ci vediamo domenica e ti auguro buona settimana”.

