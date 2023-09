Moviola Genoa-Napoli, la sentenza sul fallo di Anguissa

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza un episodio specifico avvenuto durante la gara tra Genoa e Napoli.

All’indomani di Genoa-Napoli, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la rete siglata da Bani dopo un fallo sul centrocampista azzurro Anguissa.

“Sull’1-0 di Bani, check del Var Marini per un possibile fuorigioco sulla spizzata di De Winter (è Zielinski a tenere in gioco il difensore), ma non può venire presa in considerazione dalla tecnologia una spinta sospetta dello stesso autore dell’assist per liberarsi della marcatura di Anguissa poiché avvenuta a gioco fermo, pochissimo prima della battuta del corner (che dà inizio a una nuova azione): in questo caso l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco per redarguire e/o ammonire e far ribattere il calcio d’angolo. Al 27’ p.t. cross in aerea genoana e Osimhen rimane a terra dopo un blocco cestistico di Bani: tutto regolare. Alla mezzora lampi di Kvara che provoca scompiglio sulla sinistra causando, nel giro di un minuto, due cartellini gialli (corretti) al Genoa per trattenuta prima di De Winter.”

Fonte foto: Flickr.com

