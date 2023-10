Moviola Verona-Napoli, la sentenza su due episodi

Moviola Verona-Napoli – Il Corriere dello Sport ha analizzato due episodi riguardo la suddetta sfida di campionato.

Il Napoli si è completamente lasciata alle spalle la pesante sconfitta contro la Fiorentina vincendo a Verona per 1-3; l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato ben due episodi da moviola.

La prima riguarda un rigore per la squadra ospite, che secondo il quotidiano avrebbe dovuto essere fischiato:

“Contatto netto fra Dawidowicz e Raspadori, la cui entità è stata valutata da Abisso come non da rigore. I dubbi restano: il contatto c’è ed è netto, il ginocchio destro del polacco va sulla coscia destra e su questo non possono esserci dubbi. Non solo, ma Dawidowicz si aiuta anche con il braccio destro (contatto alto). VAR rimasto silente da protocollo, ma non sarebbe intervenuto neanche in caso di penalty.”

Poi una presunta espulsione di Federico Bonazzoli:

“Bruttissima entrata di Bonazzoli, gamba sinistra molto alta sulla destra di Lobotka: l’impatto è sopra addirittura il polpaccio, da rosso solo a vederlo, Abisso lo ha valutato (se lo ha valutato) da giallo dando maggior peso al fatto che lo scarpino struscia sul calzettone dell’azzurro. Sbagliati i riferimenti a Sassuolo-Juve: Berardi su Bremer è stato giudicato da rosso da Rocchi su DAZN.”

