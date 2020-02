Muller attacca Ancelotti: “Dopo Guardiola abbiamo dimenticato tutto”

Muller accusa l’ex tecnico del Napoli di aver cancellato quanto di buono fatto durante la gestione Guardiola:

“Avere un impatto positivo mi è stato reso più facile grazie alla stabilità ed al controllo del gioco (con Guardiola, ndr). Quando è andato via Guardiola non abbiamo avuto successo, sembrava di essere nel Far West, era sparito tutto ciò per il quale avevamo combattuto ed imparato in quegli anni.”