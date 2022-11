Musso: “Napoli? Sono partiti forte anche l’anno scorso…”

Il Napoli affronterà l’Atalanta nella gara di sabato 5 novembre alle ore 18.00. Il portiere nerazzurro Juan Musso ha parlato della sfida della prossima giornata in un’intervista rilasciata al quotidiano “L’Eco di Bergamo“.

Queste le sue parole:

“Queste sono le partite di alto livello e di grande agonismo che piacciono a tutti. Dovremo fare il nostro gioco, sia in attacco sia in difesa. Napoli? Anche lo scorso anno erano partiti fortissimo, poi la stagione è lunghissima e non si sa come va a finire: è difficile dirlo ora. In questo momento loro sono molto in forma, giocano benissimo: si vedrà partita dopo partita”.