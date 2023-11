Napol, vicino l’annuncio di Mazzarri come nuovo allenatore degli azzurri

Napoli, sempre più vicino il ritorno di Mazzarri in azzurro

Aurelio De Laurentiis pare abbia scelto chi prenderà il posto di Rudi Garcia sulla panchina azzurra, è sempre più vicino il ritorno di Walter Mazzarri come allenatore del Napoli. Come riportato da Calciomercato.it, sembra ormai ad un passo l’accordo tra le parti. Ecco quanto riportato dal portale:

“L’incontro è stato positivo, Mazzarri ha spiegato che giocherà con il 4-3-3 e che accetterà di restare sulla panchina del Napoli solo per 6 mesi e che l’opzione per il rinnovo ci sia solamente in caso di vittoria dello scudetto o di semifinale di Champions League. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla fumata bianca, non ci sono problemi o distanze sull’ingaggio”

