Napoli, ADL ha dato pieni poteri a Conte. Il mister blinda lo spogliatotio azzurro

Napoli, Conte ha convinto ADL a dargli pieni poteri

Il grande avvio del Napoli in campionato è frutto del lavoro di Antonio Conte, che in pochi mesi ha cambiato volto alla compagine azzurra. Come scritto da Antonio Corbo attraverso un editoriale pubblicato su Repubblica, il mister ha ricevuto pieni poteri da ADL per risollevare le sorti del club partenopeo. Ecco quanto riportao sulle pagine del quotidiano oggi in edicola:

“Antonio Conte è il primo italiano allenatore manager. All’inglese. Ruolo che si è disegnato in meno di un anno. È tutto chiaro il 27 giugno a Palazzo Reale: Conte è già nel doppio ruolo, presenta sia stesso che il Napoli futuro. Il presidente è lì che ascolta. Consegna il club ad uno specialista, 4 vinti tra Juve e Inter ed uno in Premier con il Chelsea. Paga ma risorge De Laurentiis. Ha avuto umiltà, meriti e genialità per superare il disastro del decimo posto a 41 punti dall’Inter con un colpo dei suoi. Lascia i comandi ad Antonio Conte accettando condizioni severe. Campagna tutta del vero manager. Totale 145,50 milioni, con il caro 31enne Lukaku e lo svincolato Spinazzola. Ingaggi da 140 lordi per un gruppo più anziano e senza Champions, circa 15 per il folto e qualificato staff, compreso il fratello di Conte. Con Costantino Coratti, eccellente la sua preparazione atletica. Conte arruola anche Lele Oriali, campione del mondo 1982, il gendarme gentile di uno spogliatoio proibito ad agenti e dirigenti. Come denunciò l’onesto Calzona quel Napoli era fuori controllo. De Laurentiis cede persino i suoi poteri al manager”.

