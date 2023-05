Napoli, agente Politano: “Bisogna ringraziare il Presidente”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha speso qualche parola verso il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L’agente di Matteo Politano Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Crc” in cui parla del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“Luciano Spalletti credo debba dire grazie al nostro presidente, Aurelio De Laurentiis. Poi credo che debba essere meno polemico e godersi di più quello che ha fatto. Un grazie va detto soprattutto al presidente per quanto fatto. Il Napoli è opportunità per molte persone. È facile col senno di poi dire tante cose. Alla fine De Laurentiis ha avuto il coraggio di prendere direttori e calciatori da categorie inferiori e allenatori che non avevano vinto e li ha fatti vincere. In primis il merito è dei giocatori, poi anche della coppia De Laurentiis-Giuntoli. Oggi tutti devono chiedere scusa al presidente, nella vita va riconosciuto alle persone quello che è il loro merito. Devo pagare una scommessa ai miei assistiti, è un premio che mi fa molto male, ma va benissimo e sopporterò questo dolore (ndr. ride). La nostra storia con i miei calciatori parte da molto lontano.”

Fonte foto: Flickr.com

