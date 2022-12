Napoli, altra amichevole al Maradona. Si attende l’annuncio

Napoli, prevista un’altra amichevole

Il Napoli potrebbe disputare un’altra amichevole prima della ripresa del campionato. Oltre a quella contro il Villareal il prossimo 17 dicembre, al Maradona potrebbe esserci anche spazio per un ulteriore partita contro il Lille. Come riportato da Il Mattino, si attende l’ok definitivo del club francese per poi dare l’annuncio. La data scelta dovrebbe essere quella del 21 dicembre, per poi proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato quando il Napoli sfiderà l’Inter.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Crystal Palace, Politano presente: non ha danni al ginocchio

Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Operaio di 62 anni muore travolto in una cava nel Bresciano