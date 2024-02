Napoli, altra occasione sprecata: Champions League sempre più lontana

Con il pareggio contro il Genoa il Napoli spreca un’altra occasione per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli è sempre più lontano dall’obiettivo Champions League. La squadra di Walter Mazzarri pareggia in casa contro il Genoa e guadagna un solo punto nella classifica di Serie A andando così al decimo posto, a pari punti con il Torino.

La Gazzetta dello Sport ha approfondito la questione:

“Un’altra delusione, un’altra occasione sprecata. Il Napoli scende probabilmente oggi dall’ultimo vagone Champions, sul quale si era aggrappato grazie a due vittorie in rimonta al Maradona contro Salernitana e Verona, a un passo dalla B. Stavolta la rimonta si ferma a metà (1-1 contro il Genoa) e Napoli fischia il Napoli. Copiosamente, inesorabilmente. Le curve urlano “meritiamo di più” mentre la squadra prova a scusarsi per l’ennesima brutta prestazione e Mazzarri si incammina velocemente verso gli spogliatoi. È notte fonda per i campioni d’Italia, che salvano la faccia grazie a un guizzo di Ngogne al 90’ dopo essere andati sotto ancora una volta, grazie a un sinistro di Frendrup in apertura di ripresa. D’accordo, il Napoli di un anno fa non c’è più e quest’anno non c’è mai stato. Però la situazione adesso è ai limiti del drammatico e anche la posizione di Mazzarri non può non essere soggetta a riflessioni approfondite da parte del club. E mercoledì c’è l’ottavo di andata di Champions contro il Barcellona: vedremo se inciderà sul giudizio complessivo dell’operato di Mazzarri, che resta negativo e nettamente al di sotto di quello di Rudi Garcia, esonerato a novembre per una svolta mai vista.”