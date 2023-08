Napoli-Amrabat, contatti tra De Laurentiis e Barone

Secondo il quotidiano Il Mattino ci sarebbero dei contatti tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Joe Barone per Sofyan Amrabat.

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat sarebbe nel mirino del Napoli. Per tale ragione ci sarebber dei contatti tra il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e l’Amministratore delegato della Fiorentina Joe Barone.

Ecco in seguito le ultime riportate dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Il vecchio amico è Joe Barone, a cui il Napoli non ha voluto fare sgambetti per Vincenzo Italiano (che pure è stato vicinissimo all’ingaggio) quando ha capito che la Fiorentina puntava ancora su di lui. Ora il mediano marocchino è nella lista di gradimento di Garcia: in realtà De Laurentiis non dimentica lo smacco del rifiuto di tre anni fa, quando era al Verona. Ma acqua passata. Trattativa che si muove con decisione anche perché il centrocampista è in uscita.”

