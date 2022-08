Napoli, Anguissa e Lobotka coppia eccellente del centrocampo

Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka hanno dimostrato tutte le loro qualità scendendo in campo con il Napoli.

Ieri il Napoli ha vinto in casa propria per 4-0 e tra i protagonisti della serata c’erano anche Staniskav Lobotka e Zambo Anguissa. I due centrocampisti hanno dimostrato di essere all’altezza di gestire ogni situazione. Anche grazie al loro contributo non indifferente il Napoli ha incassato altri 3 punti portando a casa la seconda vittoria di questo campionato.

La Gazzetta dello Sport si concentra sui due giocatori:

“Parlare solo di goleador non rende merito a un centrocampo d’eccellenza. Su tutte l’azione che porta al 2-0. In tre occasioni Lobotka e Anguissa, col supporto di Lozano, superano in maniera deliziosa la pressione alta del Monza, col camerunese che può lanciare sulla corsa il centravanti nigeriano. Proprio come piace a lui. In mezzo sembrano tutti giocatori di flipper per come gira la palla veloce. Ma se c’è spazio, Lobotka si tuffa e quando arriva in zona tiro attirando difensori, ecco l’assist per “Kvara” e il 3-0 in cassaforte.”

