Napoli, Anguissa recupera e prenota il posto da titolare contro il Frosinone

Napoli, Anguissa pronto per la sfida al Frosinone

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia potrà contare anche su Franck Anguissa per la gara di oggi pomeriggio contro il Frosinone, dopo che il mediano azzurro ha smaltito l’infortunio avuto durante il ritiro precampionato. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il camerunense sarà regolarmente tra gli undici titolari che scenderanno in campo alle ore 18:30 allo Stirpe. Probabile che Anguissa non giochi tutti e 90 minuti, ma si tratta di un recupero importante per lo scacchiere tattico di Rudi Garcia.

