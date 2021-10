Napoli, arriva il messaggio del Milan riguardo le offese razziste a Koulibaly

Kalidou Koulibaly ha subito insulti razzisti da parte dei tifosi della Fiorentina. Anche il Milan è intervenuto sulla questione condannando apertamente quanto è accaduto allo Stadio Artemio Franchi.

There's no place for racism in football, in society, anywhere.

Let's keep fighting for equality and inclusion.

Non ci deve essere spazio per il razzismo.

Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione.#WeRespAct https://t.co/sJiV1VWh5E

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2021