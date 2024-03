Napoli-Atalanta, De Ketelaere non recupera: le ultime

Il centrocampista Charles De Ketelaere non dovrebbe prendere parte alla sfida di campionato tra Napoli ed Atalanta.

Il Corriere di Bergamo ha riportato la situazione in casa Atalanta in vista della sfida contro il Napoli.

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano:

“L’Atalanta di Gasperini torna in campo dopo la sosta. Nel pomeriggio di ieri Koopmeiners ha svolto parte della seduta in maniera individuale e parte col gruppo, l’olandese – fermato da un fastidio muscolare durante il match con la Scozia -, verrà valutato nella rifinitura poco prima della partenza. Verso il forfait De Ketelaere, il belga si è allenato da solo dopo essere stato sottoposto alle terapie del caso. In attacco dunque spazio a Scamacca, con Miranchuk e Lookman a supporto dell’attaccante azzurro.”

