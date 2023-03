Corriere dello Sport – Napoli-Atalanta, Lozano a riposo: rientrerà con l’Eintracht.

La formazione ideata da Spalletti contro la Lazio, sarà la medesima anche contro l’Atalanta. I titolarissimi saranno tutti presenti dal primo minuto, ma per forza di cose, ci sarà un solo cambio che riguarderà il tridente. Lozano al 99% non sarà presente, perché a causa della botta presa in allenamento, il club ha deciso di concedergli una giornata di riposo per evitare ulteriori affaticamenti. “Per forze ci causa maggiore mancherà l’acciaccato Lozano. Il Chucky a riposo, però pronto a riprendere la corsa Champions mercoledì con l’Eintracht, e dentro Politano. E per il resto, la filastrocca dovrebbe essere quella già recitata con Sarri”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

