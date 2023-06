Napoli Atalanta pista sempre calda

Calciomercato Napoli: tutto fa credere il Napoli farà spese in casa Atalanta

Le ripetute voci di mercato che coinvolgono Napoli e Atalanta difficilmente lasciano presupporre non andrà in porto alcuna trattativa di calciomercato tra i due club.

I nomi che vengono accostati più frequentemente al Napoli sono sempre gli stessi: Su tutti Koopmeiners e Scalvini. Quest’ultimo, fonte Calciomercato.com, pare interessi fortemente al Napoli che è alla ricerca del sostituto del sicuro partente Kim.

Nonostante la giovanissima età, 19 anni, il centrale difensivo ha già esordito in nazionale maggiore, punto di riferimento dell’under 21 e ben 30 presenze nel campionato appena terminato condite anche da due reti.

Che i continui richiami presso la pregiata vetrina degli orobici siano un indizio anche per la prossima conduzione tecnica? Stiamo alla finestra, ormai i tempi per l’annuncio del nuovo allenatore sono maturi, e chissà che le reiterate presunte trattative non siano richieste del potenziale nuovo mister alla corte di De Laurentis!

Fonte foto www.flickr.com