Napoli-Barcellona, Cancelo in dubbio a causa di un infortunio

Joao Cancelo rischia di saltare la sfida tra Napoli e Barcellona a causa di un infortunio avvenuto nella giornata di ieri.

Non sarebbe certa la presenza di Joao Cancelo in occasione del match d’andata di Champions League tra Napoli e Barcellona. Il giocatore si è infortunato nella giornata di ieri nel corso del match contro Las Palmas ed è dunque uscito in anticipo dal campo. I timori che il tecnico ha avuto fin da subito si sono rivelati fondati. Il Barcellona ha infatti comuncato che Joao Cancelo ha riportato uno stiramento al legamento laterale interno del ginocchio sinistro.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale della Società blaugrana:

“João Cancelo ha riportato uno stiramento al legamento laterale interno del ginocchio sinistro. Sarà indisponibile e l’evoluzione dell’infortunio determinerà i tempi di recupero”

I tempi di recupero sono attualmente indefiniti: la presenza del giocatore rimane dubbia per il match contro il Napoli in programma il prossimo 21 febbraio.

Fonte immagine in evidenza: Flickr.com

