Napoli-Barcellona, Di Lorenzo: “Partenza importante”

“Buona prestazione contro una squadra forte composta da grandi campioni. Si è visto qualcosa di quanto provato ieri, siamo stati compatti, da squadra, e questo è un punto di partenza importante. L’abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, ma come ho detto in conferenza, la squadra è stata subito disponibile ed è la cosa più importante, abbiamo fatto un passo avanti, ora ce la giocheremo al ritorno, è tutto aperto.

Sul ritorno di Osimhen:

“È un ritorno importante per noi, Victor è un grandissimo campione, è tornato con la testa giusta, come sapevamo, ci aiuterà in queste partite che rimangono. Il mister ha molta scelta ora anche con Simeone e Raspadori, sceglierà colui che farà più comodo alla squadra. È tutto aperto, è importante aver trovato il pareggio, andremo lì contro una grande squadra, ci giocheremo il passaggio, è importante per noi e per i tifosi che sono stati sempre vicini alla squadra anche stasera, daremo il massimo per passare il turno.”

