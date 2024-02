Napoli-Barcellona, Joao Felix verso il recupero

L’attaccante del Barcellona Joao Felix potrebbe essere in campo per la sfida di Champions League contro il Napoli.

Joao Felix potrebbe recuperare in tempo per la sfida tra Napoli e Barcellona in programma il 21 febbraio. Il problema alla caviglia avvenuto alla fine del mese di gennaio sarebbe dunque quasi risolto.

Tuttomercatoweb ha riportato le ultime sulla situazione:

“In casa Barcellona c’è grandissimo ottimismo verso il recupero di Joao Felix per la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Nelle ultime sedute il portoghese è sembrato aver totalmente superato il problema alla caviglia che lo ha costretto ai box per oltre 3 settimane. L’idea di Xavi, racconta Sport, ad oggi è quella di convocarlo seguendo i netti miglioramenti in fatto di dolore e mobilità del piede in modo da avere una carta in più da giocarsi a gara in corso. Le assenze di Ferran Torres e Raphinha infatti riducono al minimo le possibilità di intervento a gara in corso nel reparto offensivo.”

