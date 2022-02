Napoli-Barcellona, Mertens: “Non abbiamo giocato ai nostri livelli, domenica vietato sbagliare”

L’attaccante del Napoli commenta l’eliminazione dei suoi dall’Europa League

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di SkySport dopo il fischio finale di Napoli-Barcellona, terminata 2-4 in favore di blaugrana.

Queste le sue parole:

“Peccato, oggi era une bella giornata, lo stadio era pieno e l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita, noi non abbiamo giocato al nostro livello ma dobbiamo rialzare subito la testa, tra 4 giorni c’è una grande partita con la Lazio. La sconfitta di stasera non è questione di carattere, sono anche i tanti cambi, gli infortuni, tante cose… non ci si può sempre allenare al meglio perché ci sono tante partite, oggi è stata una giornata dura e dobbiamo rialzare la testa. Domenica non possiamo sbagliare, dobbiamo imparare da questo, ci sono anche giocatori giovani che non hanno passato momenti come questi ma dobbiamo reagire subito”.

