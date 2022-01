Napoli-Barcellona: raggiunto il 50% dalla vendita dei biglietti

Il Mattino – Napoli-Barcellona, la vendita dei biglietti ha raggiunto il 50%. Possibile l’intervento del Governo nei prossimi giorni: nuova proposta per alzare la capienza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la vendita dei biglietti di Napoli–Barcellona avanza a buon ritmo. Per ora è stato raggiunto regolarmente il 50% di capienza previsto. Al momento sono 7mila i biglietti venduti tra Distinti e Tribuna.

Tuttavia ne prossimi giorni, il Governo potrebbe intervenire e procedere sulla proposta di alzare la capienza al 75%. Questo un modo per aiutare i club in difficoltà, che negli ultimi anni hanno visto quasi azzerare le entrate allo stadio, vedendo peggiorare in rosso il bilancio.

