Napoli-Barcellona, torna la coppia Osimhen-Kvaratskhelia

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia saranno nuovamente insieme in campo questa sera. La coppia d’attacco ritorna dunque dopo due mesi, per la sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in merito

“Sessanta giorni oggi, due mesi senza Victor (volato poi in Africa) e senza la coppia dei sogni. Che però, in questa stagione disgraziata e malandata, ha fatto più incubi insieme con i compagni. Il Barça, il fascino del derby di Diego al Maradona, la vetrina d’Europa, l’onore da riscattare, Spalletti in tribuna e la necessità di dare una risposta dopo due esoneri e tre allenatori impongono però uno scatto d’orgoglio. Di classe e gol: 5 in campionato in 7 partite senza Osimhen; 8 in 9 gare se consideriamo la Supercoppa. Reti di Kvara da quel dì: una contro il Verona, stupenda. Però unico esemplare.”

