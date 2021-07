Napoli-Bassa Anaunia, la probabile formazione di Spalletti

Napoli-Bassa Anaunia, le probabili scelte di Spalletti in vista del suo esordio sulla panchina partenopea. Tuttosport prova ad anticipare le scelte di formazione del nuovo tecnico Spalletti, nel suo 4-2-3-1 all’inizio troveranno spazio i ‘titolari’, anche se tanti big non si sono ancora aggregati. Manolas e Koulibaly saranno i centrali a difesa del portiere Contini, Malcuit giocherà a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana con Demme dovrebbe esserci Lobotka, mentre sulla trequarti spazio a Politano, Elmas e Ounas alle spalle di Osimhen.

Napoli-Bassa Anaunia, la probabile formazione di Spalletti

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Proposto al Napoli, il giovane talento della Bundesliga, i dettagli

Pressing dell’Atletico Madrid per Di Lorenzo: ADL fissa la valutazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è finita, lei: “Ormai i pianti superano i sorrisi