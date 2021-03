Napoli-Bologna, la probabile formazione azzurra. Osimhen torna titolare

Napoli-Bologna, Osimhen pronto a tornare titolare

Il Napoli affronterà il Bologna domani sera al Maradona alle ore 20:45, dove Gattuso potrebbe portare delle novità nella formazione titolare. Tra i pali sarà confermato Meret, con Ospina che sarà convocato ma non è ancora al meglio della condizione fisica. In difesa torna Koulibaly che affiancherà Rrahmani, mentre sui lati ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo fuori Demme e dentro Bakayoko, con Fabian Ruiz che completerà la coppia di centrali. In attacco prevedibile l’inserimento tra gli 11 titolari di Osimhen, con Politano, Insigne e Zielinski alle sue spalle.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

